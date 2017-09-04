"Önemli olan ortak değerlerimize sahip çıkabilmektir"

ARDAHAN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye'de birlik, bütünlük olursa, Türkiye'mizde kutuplaşma önlenirse, insanlar parti mantığının ötesine geçip, ülke vatandaşı olmanın gururunu ve onurunu yaşarlarsa, bu ayrılıklar olmaz." dedi.

Ardahan'ın kuzey kesimindeki Osmanlı-Rus savaşında önemli bir savunma alanı olarak kullanılan Ramazan Tabyasına tırmanan Öztürk Yılmaz, tabya altındaki ay ve yıldız ile 'Önce Vatan' yazısının bulunduğu noktaya partililerle boya taşıdı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının yazılardaki solgunluğu gidermek olduğunu belirtti.

Tarihi değerlere, varlıklara sahip çıkabilmenin en önemli görevleri olduğunu aktaran Yılmaz, bir insanın hür, özgür, vatanı, bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderinin mevcudiyetinin onur ve gurur kaynağı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben şuna inanıyorum, Türkiye'de birlik, bütünlük olursa, Türkiye'mizde kutuplaşma önlenirse, insanlar parti mantığının ötesine geçip, ülke vatandaşı olmanın gururunu ve onurunu yaşarlarsa, bu ayrılıklar olmaz. Hoş olanda demokratik bir rekabet olarak kalır. Ve buda o ülkenin zenginliği olur. Önemli olan yurduna sahip çıkmak, ülkesine sahip çıkmak, vatanına, bayrağına, kurucusuna sahip çıkmak, değer vermek. Bizim ortak değerlerimize sahip çıkabilmektir. Burası da bizim ortak değerimiz. Bu ülkenin bir yurttaşı, vatandaşı olduğum için her zaman onur duyuyorum. Önemli olan yurduna sahip çıkmak, ülkesine, vatanına, bayrağına, kurucusuna sahip çıkmak, değer vermek. Bizim ortak değerlerimize sahip çıkabilmektir."