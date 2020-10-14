Online defileler ile yüzbinlere ulaştı

3 farklı konsept ile gerçekleştirilecek online Modanisa Sonbahar/Kış 2020 defilelerinin ilki olan Campus Show ABD’den Türkiye’ye pek çok ülkeden toplamda 252 bin kişi tarafından aynı anda canlı izlenirken, 3 defilenin sonunda rakamın 2 milyon izleyiciyi geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa.com, “Her kadının kendini güzel ve şık hissetmeye hakkı vardır; pandemi döneminde bile” anlayışıyla sezonun son trend ve yenilikleri ile modest kadının karşısına çıkmak ve ona güzellik ve şıklık vadeden seçenekleri sunmak üzere gerçekleştirdiği online defilelerin ilki, dünya çapında yüzbinlerce modest moda tutkunu tarafından izlendi.

Modanisa, “Fashion Now” (Moda Şimdi) sloganı ile Ekim ayı boyunca Cuma günleri 3 farklı konseptte online canlı podyum defileleri ile Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonunun tanıtımını yapacak. Modanisa’nın sosyal medya hesaplarından yayınlanacak defilelerin ilki 9 Ekim Cuma günü “Campus Show” (Kampüs Şovu) konsepti ile gerçekleştirilirken, defile başta Fransa, ABD ve Türkiye olmak üzere, pek çok ülkeden 252 bin kişi tarafından canlı izlendi.

Türkiye’den modest moda alanında paylaşımları ile binlerce kişiye erişen 40’a yakın influencer’ların da katılarak sosyal medya kanallarında paylaştığı defile, Modanisa’nın 10 milyonu aşkın takipçisi olan YouTube, Instagram ve Facebook hesaplarının da yer aldığı 12 farklı sosyal medya kanalında, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Bahasa dillerinde da canlı yayınlandı.

Refka&Benin, Tuva, İnşirah, Muni Muni ve Ceylan Otantik markalarının yer aldığı Campus Show defilesine her marka yeni sezondan 10 kombin ile katılırken, büyüleyici renkleri ve çizgileriyle Modanisa Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nun sergileneceği ve 3 farklı konseptte gerçekleştirilecek “Fashion Now” defile serisini, Türkiye ve dünyadan toplamda 1 milyonu aşkın kişinin izlemesi bekleniyor.

Modanisa Fashion Now Defileleri kapsamında 16 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek ikinci defilenin konsepti ise “Runway Show” (Podyum Şovu) olacak. 2020 Sonbahar Kış trendlerinin sahne alacağı defile 21.00-21.30 saatleri arasında Modanisa’nın tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanacak defileye yine Refka&Benin, Tuva, İnşirah, Muni Muni ve Ceylan Otantik markaları katılırken, her marka podyum üzerinden 50 farklı tarzda oluşturacakları koleksiyonlarını online video ile sunacak.

Fashion Now defile serisinin 23 Ekim Cuma günü 21.00-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek son bölümü ise “Corridor Show” (Koridor Şovu) konseptinde moda tutkunları ile buluşacak. Farklı ülkelerden moda fenomenleri 2020 Modanisa Sonbahar Kış koleksiyonundan seçtikleri parçalarla “Fashion Now” konsepti ile kendi koridorlarından podyum videolarını paylaşırken, bu defileler tüm Modanisa hesapları ve fenomenlerin hesaplarında aynı anda özel Modanisa videosu ile canlı yayınlanacak.