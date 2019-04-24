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Onur Air, filosuna 6 uçak ekledi

- Yaz sezonuna hazırlanan Onur Air, birisi geçen yıl 8 saat 40 dakika uçarak rekor kıran yeni nesil Airbus Neo olmak üzere toplamda 6 adet 320 ve 321 serisi uçağı filosuna kattı

Onur Air, filosuna 6 uçak ekledi
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İSTANBUL (AA) - Onur Air, birisi geçen yıl Reykjavik’ten Los Angeles’e 8 saat 40 dakika uçarak rekor kıran yeni nesil Airbus Neo olmak üzere toplam 6 adet 320 ve 321 serisi uçağı filosuna dahil etti.

Onur Air açıklamasına göre, yaz sezonuna hazırlanan şirket, filosuna toplam 6 adet Airbus 320 ve 321 serisi uçak daha kattı.

Bu uçaklardan yeni nesil olarak adlandırılan ve Türk tesciline OEE kuyruk koduyla bu hafta kaydedilen Neo modeli Airbus 321, geçen yıl kendi kategorisinde 6 bin 942 kilometrelik mesafeyi 8 saat 40 dakikada uçarak kırdığı rekorla tanınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Üst Yöneticisi (CEO) Teoman Tosun, yoğun taleplerin geldiği 2019 sezonu için filodaki iyileştirmeler kapsamında ikisi Airbus 321 Neo, ikisi Airbus 320 ve ikisi ise dünyanın önemli uçak kiralama şirketlerinden biri olan Avion Express’ten ekibiyle birlikte "wetlease" modeliyle alınan iki adet Airbus 321’den oluşan 6 uçaklık büyümeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türk hava ulaşımı ve turizmde oluşturulan doğru politikalar sonrasında bu yılki taleplere yetişebilmek için filoyu büyüttüklerini aktaran Tosun, "Hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımızın aldığı doğru kararlar neticesinde turizmde yoğun talep alıyoruz. Bu taleplere yetişebilmek için filomuzu büyüttük. Taşıyacağımız turistlerle ülkemiz ekonomisine kaynak sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Onr Air
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