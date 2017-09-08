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Onur Havayolları, uçağına Kemer adını verdi

-Onur Havayolları, Antalya bölgesinin uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir uçağına Kemer adını verdiğini duyurdu

Onur Havayolları, uçağına Kemer adını verdi

İSTANBUL (AA) - Onur Havayolları, Antalya bölgesinin uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir uçağına Kemer adını verdiğini duyurdu.

Onur Havayolları'ndan yapılan açıklamaya göre şirket, Antalya bölgesinin uluslararası tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bir uçağına Kemer adını verdi. Kemer logosunun yazıldığı uçak, dün ilk seferini Antalya Havalimanı'na gerçekleştirdi.

Antalya Havalimanı'nda Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ile turizm yetkililerinin karşıladığı uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül ile Kemer Otelciler Birliği (KEMOTEB) Başkanı Turan Bayar'ın da bulunduğu turizmciler bu sayede Kemer'in tanıtımına ciddi bir katkı sağlanacağına inandıklarını kaydettiler.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Onur Air'le gerçekleştirilen bu projenin zaten bir marka haline gelen Kemer'in özellikle Rusya tanıtımında etkili olacağını bildirdi.

Onur Havayolları Kurumsal İletişim Başkanı Rauf Gerz de Kemer Belediyesi ile gerçekleştirilen bu tanıtımla ülke turizmine artı katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Daha sonra uçağın kokpitinde de hatıra fotoğrafı çekilirken, ardından Belediye Başkanı Gül ve belediye yetkilileri İstanbul'a dönecek olan uçağın yolcularına Kemer bölgesini anlatan birer tanıtım paketi hediye etti.

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Onur Havayolları
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