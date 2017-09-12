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Onur Özbizerdik'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

- Ulus'ta bir eğlence mekanına ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Özbizerdik "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Onur Özbizerdik'e 2 yıl 6 ay hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Ulus'ta bir eğlence mekanına ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Onur Özbizerdik "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Onur Özbizerdik katılmadı.

Olay tarihinde eğlence mekanında bulunan bir kişi tanık olarak dinlenildi.

Mahkeme, sanık Özbizerdik’in ”ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 10 ay hapis cezası ve 500 lira adli para cezasına “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan da 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

- Olay

Ulus'ta bir eğlence mekanının önünde görevli vale ile tartışan Onur Özbizerdik, silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşmıştı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Özbizerdik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Mayıs'ta Özbizerdik'in tahliyesine karar vermişti.

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