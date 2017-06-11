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OPEC kısıtlamaları 5 yıl sürecek

- Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih: - “Bu başlangıcı ve biz ilerideki 5 yılda büyük kısıtlamalar bekliyoruz. Ondan sonra belki, talep ve telif dengeyi değiştirecek ve biz tüm piyasada kendi niyetimizi uygulamaya devam edeceğiz”

OPEC kısıtlamaları 5 yıl sürecek

ASTANA (AA) - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, ilerideki 5 yıl içinde önemli ölçüde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kısıtlamalarının beklendiğini söyledi.

El-Falih, 8.Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Enerji Forumu kapsamında düzenlediği basın toplantıda yaptığı konuşmada, ABD’nin büyük bir petrol piyasası olduğunu hatırlattı ve söz konusu piyasasının Suudi Arabistan için önemli olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yakınlarda büyük petrol rafinerisini satın aldıklarını duyurduklarını kaydeden el-Falih, aldıkları rafineriyi petrol ihracatını artırmak için kullanacaklarını dile getirdi.

El-Falih, ABD’nin Meksika Körfezi'nde iyi üretimine sahip olduğuna işaret ederek, “Onların petrolü başka yerlere gönderiliyor ve biz OPEC’in kısıtlama anlaşması gereği üretimi ve nakliyeyi kısıtlıyoruz.” dedi.

Ancak kısıtlamaların ülkesinin ABD piyasasındaki payının artırılması hedefini etkilemeyeceğini vurgulayan el-Falih, “Biz bunu 15-18 milyar dolarlık ciddi yatırımlarla destekliyoruz. Ancak, ABD olmazsa, başka yerlere ihraç edeceğiz.” şeklinde konuştu.

El-Falih, OPEC petrol stokunun önemli ölçüde kısıtlandığını belirterek, “Bu başlangıcı ve biz ilerideki 5 yılda büyük kısıtlamalar bekliyoruz. Ondan sonra belki, talep ve telif dengeyi değiştirecek ve biz tüm piyasada kendi niyetimizi uygulamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
OpecSuudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih
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