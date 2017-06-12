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Opel’in yeni CEO’su Lohscheller oldu

-Fransız PSA Grubuna satış aşamasında olan otomobil üreticisi Opel’de istifa eden CEO Karl-Thomas Neumann’ın yerine Michael Lohscheller atandı

Opel’in yeni CEO’su Lohscheller oldu

FRANKFURT (AA) - Otomobil üreticisi Opel'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller oldu.

Opel'dan yapılan açıklamada, şirket CEO'su Karl-Thomas Neumann'ın bugün Opel Yönetim Kurulu ve CEO görevlerinden istifa ettiği ve yerine daha önce şirkette Finans Direktörü (CFO) görevini yürüten Lohscheller'in atandığı bildirildi.

Şirkette Eylül 2012’den bu yana CFO görevini yürüten Lohscheller’in Denetleme Kurulu tarafından oy birliğiyle CEO seçildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neumann, "Opel/Vauxhall ekibiyle PSA'ya geçişte devam etmemek zor bir kişisel karardı. Şimdiye kadar yaptığımız her şey için ekiple gurur duyuyorum ve şüphesiz ki PSA'ya geçmenin gelecekte Opel / Vauxhall'ı daha güçlü ve daha başarılı bir şirket yapacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni CEO Lohscheller ise PSA Grubu'nun bir parçası olarak güç kazanmaya devam edeceklerini belirterek, "Beklenen geçiş işlemi tamamlandıktan sonra, yeni bir Avrupa şampiyonu ortaya çıkacak. 38 bin Opel / Vauxhall çalışanının ve paydaşlarının yararı için başarılı bir gelecek planı uygulamak amacıyla yeni göreve ve yönetim ekibi ile birlikte çalışmaya sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Opel'in PSA Grubu'na satışı tamamlanana kadar Karl-Thomas Neumann’ın Yönetim Kurulu Üyesi olmaya devam edeceği kaydedildi.

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CEOOpelPSA
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