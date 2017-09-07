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Operasyona hazırlanan polis memuru kalp krizi geçirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da hırsızlık operasyonuna giden 45 yaşındaki polis memuru, kalp krizi geçirdi.Birçok hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen A.Ç'nin Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde bir evde bulunduğu ihbarını alan Antalya...

Operasyona hazırlanan polis memuru kalp krizi geçirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da hırsızlık operasyonuna giden 45 yaşındaki polis memuru, kalp krizi geçirdi.

Birçok hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen A.Ç'nin Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde bir evde bulunduğu ihbarını alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etmek için hazırlık yapmaya başladı.

Bu sırada ekipte bulunan polis memuru Mevlüt Demir (45), fenalaştı. Meslektaşları tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Demir'in kalp krizi geçirdiği belirtildi. Hastanede müdahale edilen Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Demir'in hastanede bir süre tedavi göreceği öğrenildi.

Demir'in meslektaşları ise mahalleye giderek A.Ç'yi gözaltına aldı. A.Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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