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Operasyonda ele geçirilen güneş saati müzeye emanet

- Kırklareli'nde operasyonda ele geçirilen Roma dönemine ait mermer güneş saati Kırklareli Müzesinde sergilenecek

Operasyonda ele geçirilen güneş saati müzeye emanet

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde operasyonda ele geçirilen Roma dönemine ait mermer güneş saati, Kırklareli Müzesinde sergilenecek.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda ele geçirilen ve benzerine az rastlandığı belirtilen Roma dönemine ait mermer güneş saati ile 210 parça sikke Kırklareli Müzesine teslim edildi.

Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fikret Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma dönemine ait mermer güneş saatinin sergilemeye değer olduğunu söyledi.

Bu tür eserleri önemsediklerini belirten Macit, bu eserleri müzeye kazandıran kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Gelecek kuşakların polis ekiplerince gün yüzüne çıkarılan bir eseri tanıtma imanı bulacaklarını dile getiren Macit, güneş saatinin benzerlerine az rastlandığını vurguladı.

Güneş saatinin en kısa sürede sergilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Macit, tüm vatandaşları güneş saatini görmeleri için müzeye davet etti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 gün önce Ürünlü köyünde düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait mermer güneş saati ile 210 parça sikke ele geçirmişti. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakılmıştı.



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