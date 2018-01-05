Operasyonda silahı kazara ateş alan askerin şehit olması

ERZİNCAN (AA) - Türkiye-Irak sınırındaki terör operasyonunda kazara silahının ateş almasıyla şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar'ın naaşı, babaocağı Erzincan'a getirildi.

Şehit Akpınar'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'dan askeri uçakla Erzincan Havalimanı'na getirildi.

Havalimanında bulunan şehit Akpınar'ın annesi Kezban, babası Kenan, eşi Begüm Ceren, kardeşleri İbrahim, Selahattin ile Muhammet ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Akpınar'ın naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alınarak bir süre omuzlarında taşındıktan sonra Erzincan Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Havalimanında Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, diğer protokol üyeleri ile askeri erkan hazır bulundu.

Akpınar'ın naaşı yarın öğleden sonra Terzibaba Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Irak'ın kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen "Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak" operasyonu kapsamında, yaya intikali sırasında ayağının kayması sonucu silahı ateş alan piyade sözleşmeli er Adem Akpınar şehit olmuştu.

