Operasyonda yaralanan askerin otobüsle gönderildiği iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hakkari'de yürütülen operasyonlar sırasında yaralanan ve tedavisinin ardından memleketine otobüsle gönderildiği iddia edilen piyade er Muzaffer Yalçındağ, "Hakkari'de gördüğüm tedavinin ardından uçakla Ankara'ya geldim. Otobüse kendi isteğimle binerek Afyonkarahisar'da indim. Ambulansa evime geldim. GATA'da hiç tedavi görmedim." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Yüksekova 2. Motorlu Piyade Taburu 5. Motorlu Piyade Bölük Komutanlığında askerlik yaparken mayın patlaması sonucu yaralanan Yalçındağ'ı, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Piyade er Yalçındağ, buradaki konuşmasında, Yüksekova'da askerlik vazifesini yaptığını ifade etti.

Teröristlerin dağda yaktığı ateşi söndürmek için gittikleri sırada mayın patlaması sonucu yaralandığını anlatan Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Ayağımdan yaralandım. Hakkari'de gördüğüm tedavinin ardından uçakla Ankara'ya geldim. Otobüse kendi isteğimle binerek Afyonkarahisar'da indim. Ambulansla evime geldim. GATA'da hiç tedavi görmedim. Afyonkarahisar'a geldiğimde beni Dernek Başkanımız İsmail Kumartaşlı karşıladı. Uçaktan iner inmez otobüse binip geldim."

- "Şehit aileleri ve gazileri siyasete alet etmesinler"

Kumartaşlı da Yalçındağ'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Yalçındağ'ın 2 Eylül'de askerlik görevini yaparken yaralandığını ve Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Kumartaşlı, şöyle devam etti:

"Hakkari Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ayakta tedavi gören hasta olduğu için 21 gün istirahat verilerek evine gönderilmiş. Askeri birliği tarafından uçak masrafları karşılanmış, bir miktar harçlık da verilerek uçağa bindirilmiş. Uçakla Ankara'ya indikten sonra, kendi imkanlarıyla otogardan otobüse binerek Afyonkarahisar'a gelmiş. Durumdan bilgimiz olunca ambulansla otogara gittik ve kendisini karşıladık. Evine götürüp yakınlarına teslim ettik. Askerimiz Afyonkarahisar'a geldikten sonra Valimiz Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanımız ve tüm sağlık personeli kendisiyle yakından ilgilenmiştir."

Konunun bazı medya organlarına yanlı şekilde yansıdığını dile getiren Kumartaşlı, "Zaten ülkemiz üzerinde dış güçler tarafından oyunlar oynanıyor. Bir de kendi içimizde bizi birbirimize düşürmeye çalışan bazı yanlış haberler oluyor. Bunlar bizi üzüyor. Lütfen şehit aileleri ve gazileri siyasete alet etmesinler. Devletimiz büyük devlettir. Şehit aileleri, gaziler olarak, eğer devletimiz bizden görev isterse gidip şehit olmaya da hazırız. Askerimiz de aynı şeyi söylüyor. 'İstirahatim bitsin, birliğime gider, kalan görevimi yaparım' diyor." şeklinde konuştu.