ANTALYA (AA) - Antalya'da 4 yıldır evden çıkmayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 22 yaşındaki genç, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla etkisiz hale getirilip hastaneye götürüldü.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesindeki lüks bir sitede yaşayan ve şizofren hastası olan A.Y'nin mahkeme tarafından muayene için hastaneye götürülmesine karar verildi. Kararı uygulamak için sitenin 6'ncı katındaki daireye giden polis ekiplerine hasta genç bıçak ve çekiçle saldırdı.

Bunun üzerine A.Y'nin zorla evde çıkartılarak hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Hasta gencin kendine ve çevresindekilere zarar vermemesi için aralarında Özel Harekat ekibinin de bulunduğu çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ve itfaiye ekibinin katıldığı operasyon düzenlendi.

İlk olarak itfaiye, müdahale sırasında A.Y'nin balkondan aşağıya atlama ihtimaline karşı aşağıya şişme branda açtı. Daha sonra gerekli hazırlıklarını yapan özel hareket polisleri binaya girdi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler hasta genci etkisiz hale getirerek aşağı indirdi. A.Y, ambulansa götürüldüğü sırada, "Kedim öldüyse bunların hepsini öldüreceğim." diye bağırdı. Elleri kelepçeli genç 4 polis tarafından güçlükle ambulansa bindirilerek Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

A.Y'nin 15 yıl kadar önce babasının hayatını kaybetmesi üzerine psikolojik rahatsızlık geçirdiği ve son 4 yıldır da evden çıkmadığı belirtildi. Son zamanlarda ilaçlarını kullanmayan hasta gencin, birlikte yaşadığı annesini 3 gündür eve almadığı öğrenildi. Çevresine de rahatsılık vermeye başlayan A.Y'nin, yapılan şikayetler üzerine mahkeme tarafından muayene için hastaneye götürülmesine karar verildiği kaydedildi.