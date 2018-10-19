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Opet AdBlue'ya ambalajda "Altın Ödül"

- ASD tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Opet AdBlue'ya ambalajda
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İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Opet'ten yapılan açıklamaya göre, Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.

Opet AdBlue bidonu, "Ev-Otomotiv-Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri & Elektronik ve Elektrikli Eşya" kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Yarışmaya başvuru yapan 210 ürün, 11 farklı kategoride değerlendirildi. Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik ödülleri düzenlenen gala gecesinde sahiplerine takdim edildi.

Törende "Ev-Otomotiv-Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri & Elektronik ve Elektrikli Eşya" kategorisinde "5 L ve 10 L Opet AdBlue Bidonu", "Altın Ödül"e layık görüldü. Törende OPET adına ödülü OPET Satış Geliştirme ve Operasyon Müdürü Bülent Barıkan aldı.

Opet AdBlue bidonu, tüketici ihtiyaçları ön görülerek bayiler ve satış teşkilatından gelen geri bildirimlerle Sarten Ambalaj San. ve Tic. AŞ tarafından tasarlandı.

Bidonun rengi; ürüne olan güveni ve kaliteyi vurgulamak üzere şeffaf üretildi. Dolum aparatı ise yurt dışı ham madde üretici firmaları ile iletişime geçilerek oluşturuldu. Ar-Ge çalışması sonrası ağır, hafif, binek Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemine sahip dizel araçlara uygun ve OPET ihtiyacını karşılayacak 5 L, 10 L dolum aparatlı ve 18 L'lik ambalajlı OPET AdBlue ürünleri pazarda yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ambalaj Ay Yıldızları YarışmasıOpet
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