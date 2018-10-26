ANTALYA (AA) - Antalya'da, OPET'in Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında tüm illerden 135 jandarma trafik personelinin katıldığı eğitim tamamlandı.

Akaryakıt dağıtım şirketi OPET'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, OPET, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ile gerçekleştirdiği, "Trafik Dedektifleri Projesi Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi"nin altıncısı Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Projede, 81 ilden gelen Jandarma Genel Komutanlığına bağlı trafik hizmetlerinde görevli 135 personel, beş gün süren eğitimin ardından sertifika almaya hak kazandı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan jandarma personeli illerdeki öğrencilere "Trafik Dedektifleri" eğitimi vermeye başlayacak.

Düzenlenen programda, uzman eğitmenler tarafından katılımcılara teorik ve interaktif eğitim imkanı sağlandı. Jandarma personeline verilen eğitimlerde "Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri, Empati, Gelişim-Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metodu" ile ilgili konularda eğitim verildi.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Trafik Dedektifleri Projesi eğitmenlerinin arasına jandarma personelinin eklenmesiyle proje sınırlarının genişlediğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Polis Eşleri Derneği iş birliğiyle yola çıktıklarını anlatan Öztürk, Jandarma Genel Komutanlığının da paydaşlar arasına eklenmesiyle köy ve kırsal bölgelere daha rahat ulaşmaya başladıklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında trafik kazalarında azalmalar olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Trafik kaza istatistikleri incelendiğinde 2013 yılından bu yana çocukların karıştığı ölümlü kazalarda kayıp oranının yüzde 26 azaldığını görüyoruz. Bu oranda şüphesiz ki Trafik Dedektifleri Projemizin de payı var. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların bilinçlenmesi, güvenli bir ortamda büyümesi hepimizin ortak hedefi." dedi.

Araç içi emniyete de özellikle dikkat edilmesi gerektiğini ve OPET olarak emniyet kemerini "Yaşam Kemeri" olarak adlandırdıklarını kaydeden Öztürk, proje kapsamında yapılan bilinçlenme çalışmalarında kısa sürede önemli aşamalar elde ettiklerini anlattı.

