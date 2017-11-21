ÇANAKKALE (AA) - Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Kanımızla, canımızla bu topraklara sahip olmuşuz. 'Fatih’in torunlarıyız' diyoruz. 'Atatürk'ün çocuklarıyız' diyoruz ama iş Truva'yı (Troia) anlatmaya gelince neden dünyanın bize anlattığı kadar biz onlara bir şey anlatamıyoruz? İşte bugün bizim de dünyaya Troia'yı anlatacağımız günün başlangıcıdır diye düşünüyorum." dedi.

Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının "Troia Yılı" ilan edilmesinin ardından bölgede yapılacak çalışmalara destek olmak amacıyla Opet tarafından Troia Ören Yeri'nin bitişiğinde yer alan Tevfikiye köyünde yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları için düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, Opet olarak bölgeye bugüne kadar kattıkları değerlere ek olarak, bu projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri açısından önemli bir kültür hazinesi olan Troia ve Tevfikiye köyünü gelecek nesillere taşımak için çalışacaklarını ifade eden Öztürk, "2006 yılından bu yana sürdürdüğümüz Tarihe Saygı Projesi nedeniyle bölgeyi çok iyi tanıyoruz. Gelibolu Yarımadası'nın doğal dokusunu koruyarak, çağdaş bir görünüme kavuşması için Çanakkale Savaşları'nın geçtiği bölgede düzenleme çalışmaları yaptık, yerleşim yerlerini yeni bir çehreye kavuşturduk." diye konuştu.

Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayla projelerinin bölgede sosyal yaşam kalitesini yükselttiğini, tarih bilinci kazandırdığını, kültürel yaşamı zenginleştirdiğini, işletmecilik kültürünü geliştirerek ekonomik seviyeyi yükselttiğini tespit ettiğini anlattı.

Tevfikiye köyü restorasyonuyla da aynı sonuçları almayı arzu ettiklerinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Dünya kültür hazinemiz Troia Ören Yeri ve Müzesi'ne gidecek olan ziyaretçiler, bu köyün giriş yolunun önünden geçiyor. Biz de köyümüzü turizme kazandırmak için yerel halk ve yerel yönetimle el birliği içinde güzelleştirme çalışmaları yapacağız. Bu ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve Troia tarihinden motiflerin görülebileceği bir köy haline getirmek istiyoruz. Tevfikiye köyünü, 3 yıl içerisinde, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti verebilecek duruma getirmeyi hedefliyoruz. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde imza attığımız örnek köylerimize çok değerli bir köyümüzü daha eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz."

Öztürk, bugünün Truva topraklarında belki de "Biz de Truvalıyız'' diyecekleri bir günün başlangıcı olabileceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Neden milattan öncesi yıllardan bugüne kadar hep aynı yerde yerleşmişiz? Neden dünya üzerindeki pek çok çocuk Troia adını bilmeden büyümez? Neden bu çocuklar Troia atını bilmeden büyümezler? Bu da bize gösteriyor ki aslında dünya Truva'yı bizden çok daha iyi biliyor. Evet, acı gerçek şu. 9 kez üst üste kurulmuş olan bu topraklarda biz 10. kez kurulmuşuz. Ve bir bedel ödemişiz. Kanımızla, canımızla bu topraklara sahip olmuşuz. 'Fatih'in torunlarıyız' diyoruz. 'Atatürk’ün çocuklarıyız' diyoruz ama iş Truva'yı anlatmaya gelince neden dünyanın bize anlattığı kadar biz onlara bir şey anlatamıyoruz? İşte bugün bizim de dünyaya Troia'yı anlatacağımız günün başlangıcıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Çanakkale'mizin ve yöre halkının tarih, kültür, turizm, kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin her ögesini içerisinde barındıran Troia Antik Kenti'nin değerlendirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız, çalışmaktayız. Opet ile imzalayacağımız protokol ile Troia Antik Kenti'nin var olan turizm potansiyelini belirginleşmesini sağlayarak yerel ekonomik kalkınmayı, yöresel ürün pazarlarını canlandırarak, istihdam yaratarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da artıracağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından köyde yapılacak çalışmaları takip edip, denetleyecek köy konseyinin tanıtımı yapıldı.

Opet Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk, hazırlanan karar defterini köy muhtarı Hüseyin Dinç'e teslim etti.

Daha sonra köy meydanında ses ve ışık gösterisi düzenlendi.