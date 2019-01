İSTABUL (AA) - OPET, Türkiye'nin dört bir yanındaki istasyonlarında yer alan "Fullmarket"lerini perakende zinciri "UltraMarket"e dönüştürüyor.



Akaryakıt dağıtım şirketi OPET, yeni konseptiyle Ultramarket’lerinde gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer verecek.

Akaryakıt istasyonlarını günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline getirecek dönüşüm kapsamında; "in bakery by Divan", "Koçtaş", "Starbucks on the go", "Lipton", "Dardanel Mister No", "Rossmann", "Automix" ve "TTec" gibi markalarla iş birliği yapan OPET, tüketiciye ihtiyaçlarını tek çatı altında uygun fiyata, taze, temiz ve kaliteli bir şekilde sunmayı hedefliyor.



Bu değişim kapsamında Temiz Tuvalet Kampanyası ile birlikte Türkiye’de temizlik ve hijyen kavramları ile birlikte anılan OPET tuvaletlerine, çocuk ve aile tuvaletleri de ekleniyor.







- "Toplam gelirin yüzde 15’ine kadar çıkabileceğini düşünüyoruz"







Maslak Mehmetçik Vakfı OPET İstasyonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, OPET olarak hayatın her anında müşterilerinin yanında olma vizyonuyla hareket ederek, yeni ürün ve hizmetlerini, müşteri memnuniyeti konusunda kurdukları sistemler ve sosyal sorumluluk projeleriyle müşterilerinin 12 yıldan bu yana en çok tercih ettiği marka olmaya devam ettiklerini söyledi.



Akaryakıt istasyonlarında, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilere de alternatif hizmetler sunduklarını aktaran Ağca, "Şimdi çıtayı daha da yükseltiyor, istasyonlarımızda bulunan ve günün her saati açık olan marketlerimizi birer perakende noktasına dönüştürüyoruz. Yeni nesil market konseptimiz Ultramarket'lerimizle müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışımızı daha ileri taşıyor, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktası olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ağca bir akaryakıt dağıtım markasından fazlasını sundukları için müşterilerin kalbinde yer ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Sunduğumuz ürünlerin kalitesini geliştirdik, ürün çeşitliliğini artırdık ve istasyonlarımızı müşterilerimiz için keyifli vakit geçirebilecekleri birer yaşam alanı haline getirmeyi hedefledik. Bu amaçla 'in Bakery by Divan' ile iş birliği yaptık. Divan’ın birbirinden lezzetli ürünlerine Lipton’un taze demleme çayını ve kahvenin vazgeçilmez ismi Starbucks’ı ekledik. Dardanel’in 'Mister No' markalı soğuk sandviçlerine yer verdik. Öte yandan market içindeki ürün çeşitliliğimizi kişisel bakım, kozmetik ve sağlıkta Almanya’nın tanınmış markası Rossmann, bir evin geliştirilmesinde her türlü fikir ve çözüm sunan Koçtaş, kaliteli teknolojik ürünlerinin adresi 'Ttec' ve 'Automix' araç bakım ürünleri ile zenginleştirdik."

Ağca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu değişim kapsamında ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir’de bulunan toplam 20 istasyonumuzu UltraMarket'e dönüştürdük. Bu yıl sonuna kadar ise 100 istasyonumuzu birer perakende noktasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Yeni UltraMarket'lerimizde market büyüklüğü ve hedef kitlesi dikkate alınarak gıda ve gıda dışı olmak üzere 10 kategoride binden fazla ürün bulunuyor. 2019 yılı içinde Antalya, Bursa, Manisa, Yalova, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, İzmit gibi Türkiye’nin her bölgesindeki istasyonlarımızda hızla bu değişimi gözlemleyeceğiz."



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağca, projeye başlayalı 1 yıldan fazla bir süre olduğunu belirterek, hem iş birliği içine girdikleri firmalarla yaptıkları görüşmeler hem de bayilerle anlaşarak ilerlediklerini ve 2018 yılı içinde yavaş yavaş UltraMarket'leri açmaya başladıklarını anlattı. Yurt dışında market gelirlerinin akaryakıt gelirleri içinde önemli bir noktaya doğru ilerlediğini vurgulayan Ağca, "Türkiyede de toplam gelirin yüzde 15’ine kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. Beklentimiz market ve yakıt alışverişinin artması." değerlendirmesinde bulundu.





- "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yola çıktık"







Divan Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Appelbaum da OPET ve Divan Grubu’nun, sektörlerinde lider, yenilikleriyle öncü, müşteri beklentilerinin ötesine geçme hedefiyle yola çıkan ve bu yoldaki hedeflerini birer birer gerçekleştiren iki kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Divan Grubu’nun alt markalarından biri olan 'In Bakery by Divan' ile hali hazırda onlarca ürünümüzü 47 noktada misafirlerimize sunuyoruz. Kalitemizi ve hizmet anlayışımızı en üst düzeyde tutarak ülkemizin birçok noktasında tüketicimize aynı standartlarda sunmayı amaçlıyoruz. Bu projemizde, lezzetli, taze, katkısız, özgün lezzet deneyimi ile tüketicilerimizin yanında olacağız. Gelenekseli modern sunum yöntemleriyle birleştiren Divan Grubu olarak, bu iş birliği kapsamında OPET istasyonlarını ziyaret eden tüm müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yola çıktık."





- "Ülkemize katkıda bulunmayı sürdüreceğiz"





Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu ise OPET ile gerçekleştirilen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Koçtaş, Koçtaş Fix mağazalarımız ve dijital platformlarımızla ulaştığımız milyonlarca müşterimizi daha iyi anlamaya ve bunu iş sonuçlarımıza aktarmaya yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte en önemli önceliklerimizden biri de kolay ulaşılabilir olmak." şeklinde konuştu.



Opet’in hayata geçirdiği yeni "UltraMarket" istasyon formatı ile akaryakıt istasyonları artık sadece yakıt alınan noktalar olmanın çok ötesine geçtiğini vurgulayan Özpamukçu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz de Koçtaş olarak, istasyon marketlerinde kurmaya başladığımız Koçtaş reyonlarında ampul, pil, vida gibi müşterilerimizin yaşam alanlarında her an ihtiyaç duyabileceği ürünlere rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak ve böylelikle mağazamızın olmadığı noktalarda da müşterilerimizin 7/24 ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Benzer iş birlikleri geliştirerek sektörümüzde ilkleri hayata geçirmeyi ve ülkemize katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."



Toplantıya ayrıca Rossmann Genel Müdürü Bilgin Çiftci, Automix araç bakım ürünleri firma sahibi Vedat Aluf, Lipton Pazarlama Müdürü Bahadır Elezoğlu, Ttec Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yiğit ve Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen de katıldı.