OPPO’dan PUBG MOBILE’ın e-spor turnuvasına destek

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon üreticisi OPPO, PUBG MOBILE ile yaptığı iş birliği sayesinde e-sporseverlerin mobil oyun heyecanına ortak oluyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın beşinci büyük akıllı telefon markası OPPO ile son dönemlerin en popüler oyunları arasında yer alan PUBG MOBILE (Player Unknown's Battle grounds), e-spor ekosisteminde ilgi çekecek bir iş birliği anlaşması yapıyor. OPPO, PUBG MOBILE’ın düzenlediği bir turnuvaya sponsorluk desteği veriyor.

Yapılan anlaşma kapsamında OPPO, PUBG MOBILE’ın düzenlediği ve amatör oyuncuların mücadele edeceği bir e-spor turnuvasına destekte bulunacak. Rusya, Türkiye ve Kazakistan’ı kapsayan ve kısaca “RTK” olarak adlandırılan turnuvanın finali temmuz ayında gerçekleşecek.

OPPO’nun yenilikçi modelleri, güçlü mobil oyun özellikleriyle dikkati çekiyor. “Game Space” özelliği ile tüm oyunları tek bir noktada buluşturan OPPO, yüksek performans sağlayan işletim sistemi, uzun pil ömrü sayesinde oyunseverlere iyi bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar oyun sırasında, gelen bildirimleri görebilmek, mesajları yanıtlayabilmek gibi telefon özelliklerinden de maksimum verimi alabiliyor. OPPO, “Game Space” özelliği ile FPS kategorisindeki rekabetçi çevrimiçi oyunlarda sunduğu akıcı deneyimle dikkati çekiyor.

Oyunseverlerin en gözde oyunlarından PUBG MOBILE ile yapılan ortaklık, OPPO akıllı telefonlarının mobil oyun alanındaki yeteneklerini ve markanın teknolojik özelliklerini gözler önüne seriyor.