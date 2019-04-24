OPPO'dan yeni akıllı telefon serisi

İSTANBUL (AA) - OPPO, bugün İsviçre'nin Zürih kentinde Avrupa'da sunduğu Reno serisinin en yeni ürünlerini tanıttı.

OPPO açıklamasına göre, yeni Reno serisi, yaratıcı yeniliklerle tasarım, fotoğraf ve performansta yüksek beklentileri karşılayacak şekilde geliştirildi.

Pop-up kamera tasarımı, güçlü 10x Hybrid Zoom ve panoramik ekran, Reno serisindeki yenilikçi özelliklerden yalnızca birkaçı. OPPO Reno serisi, kullanıcıların yaratıcı hayal gücünü çığır açan teknoloji ile yakınlaştırmak amacıyla tasarlandı. OPPO, Reno serisi ile kusursuz olmak, ilham vermek gibi öncü rollerini yeniden gözler önüne seriyor. Reno'nun arkasındaki ürün konsepti, bu öncü vizyonla uyumlu bir şekilde geliştirildi. Reno, yaratıcılıktan, doğallıktan ve gençlik ruhundan derinden etkilenirken, yeni bir görsel etkileşim, fotoğrafçılık, eğlence ve sosyal deneyim çağını başlatıyor.



OPPO’nun Uluslararası İş Başkanı Alen Wu, "Reno, OPPO’nun akıllı telefon teknolojilerinde gösterdiği gelişiminin geleceği için bir katalizör ve ayrıca OPPO markasının küresel büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak hizmet verecek." ifadelerini kullandı.



Reno serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermek için 3 model ile geliyor: Reno 5G, Reno 10x Zoom ve Reno. Tüm sürümler Okyanus Yeşili ve Karbon Siyah olarak adlandırılan iki yeni degrade renginden yararlanıyor. Reno serisinin birleşik tasarımı, göze ve dokunuşa doğal ve pürüzsüz bir siluet sunuyor. Birinci sınıf görünüm sağlamak için arka kapakta hiçbir çıkıntı yer almıyor. Reno ayrıca, kalınlık farkını ortadan kaldırmak amacıyla ilk parlak çift taraflı kimyasal cilalamayı uyguladıktan sonra pürüzsüz bir yüzey elde etmek için nano cilalamayı kullanıp parlaktan matlığa mükemmel bir geçişi başarıyla gerçekleştiriyor.





-Döner kamera



Reno serisi döner kamerası ile dikkati çekiyor. Bu yenilik, pop-up yapının içindeki ön kamerayı, kulaklığı ve el fenerlerini gizleyen basit ve güzel bir tam ekran elde etmeyi sağlıyor. Tüm pop-up yükselişini tamamlamak, ön kamerayı 11 derecelik açıyla görüntülemek, 0,8 saniye sürüyor.



Pop-up kamera yükselen yapısı, sıkı bir şekilde kalite test standartlarından geçti. Kamera 200 binden fazla kez başarıyla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 kez açarsa, pop-up yapı 5 yıllık kullanım boyunca çalışmaya devam ediyor. Ayrıca, düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabiliyor ve herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor.



Reno serisi için iki yeni degrade renk oluşturuldu. Koyu yeşil ışık yansımaları olan Okyanus Yeşili ile gri ve mavi degradelerin ipuçlarını sunan Karbon Siyah. arkadaki kamera 3D camın altına tamamen gizlenirken, şişkinlik olmadan kusursuz bir görünüm yaratılıyor. Böylece kullanıcılara da her açıdan mükemmel hazırlanmış bir ürünün tadını çıkarmak kalıyor. Reno, Corning Gorilla 5.0 arka camını kullanıyor. Reno aynı zamanda seramik cevheri O-dot'u gösteren ilk OPPO serisi oldu. O-dot, lensleri yüzeyle doğrudan temas etmekten korumak için düz bir yüzeye yerleştirildiğinde telefonu hafifçe kaldırmak üzere tasarlanan akıllı telefonun arkasındaki olağanüstü bir ek olarak dikkat çekiyor.



Serinin tüm modelleri, ön ekranın dayanıklılığını ve korunmasını sağlamak için 6. nesil Corning Gorilla Glass ile birlikte sunuluyor. OPPO Reno 5G ve Reno 10x Zoom, 6,6 inç OLED ekrana (Reno için 6,4 inç ekran), 2340x1080 piksel çözünürlüğe, 19,5: 9 en-boy oranına ve son derece ince bir çerçeveye sahip. Bu tasarım özellikleri, yüzde 93,1'e varan bir ekran/gövde oranına sahip ve tamamen çentiksiz. Bu yeni panoramik ekranı oluşturmak için OPPO’nun Ar-Ge ekibi, önceki su damlası tasarımının ötesine geçti ve kullanıcılara video izlerken, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken en deneyimi sunmak için bir kez daha inovasyonun sınırlarını zorladı.

Hem Reno 5G hem de 10x Zoom, Qualcomm tarafından 5G modem ile eşleştirilebilen ilk çip üzerinde sistem (SOC) olan Qualcomm® Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor. Reno modeli, Snapdragon 710 yonga seti tarafından desteklenerek en üst seviye donanım yapılandırmasında sorunsuz bir deneyim sağlıyor.



Reno serisinde, tüm bu performans yükseltmelerini desteklemek ve kullanıcıların günün ve gecenin herhangi bir saatinde cihazın tadını çıkarması için güçlü bir batarya kullanıldı. OPPO’nun flaş şarj teknolojisi VOOC, VOOC flaş şarjı 3.0 haline geldi. Bu yeni teknoloji, şarj dolumu sırasında yüksek voltajı koruyarak daha uzun pil ömrü sağlıyor. Bu seride Reno 5G ve 10x Zoom, 4065mAh pil ile geliyor. Böylece kullanıcılara, bir OPPO telefonda bulunan piyasadaki en güçlü bataryalardan biri sunuluyor.



OPPO Reno serisi, hafif, zarif ve daha doğal geçişler oluşturmak için degrade renkleri kullanan, yepyeni bir görsel tasarıma sahip Android P (Android 9.0) tabanlı kullanıcı arayüzü ColorOS 6 ile çalışıyor. ColorOS 6, pil ömrünü optimize etmek için bir süredir kullanılmayan uygulamaları akıllıca durduran "Akıllı ve Oyun Asistanı", "Gezinti Çubuğu" ve "Akıllı Sistem" yönetimini de kullanıma sunuyor.

OPPO, 2015'ten bu yana 5G teknolojine hazırlanıyor. Marka, 5G ile çalışan bir telefonun üretimini sağlamak için tasarım ve teknolojiye önemli yatırım yaptı. Bugün OPPO, akıllı telefonseverlerin 5G hayalini Avrupa pazarı için bir gerçek haline getiriyor. Reno serisi, OPPO 5G Landing Project'in kapsamında çıkan ilk ticari 5G telefon olarak tanıtılıyor. Bu proje, OPPO'yu ve beş taşıyıcı ortağını (Swisscom, EE, SingTel, Telstra ve Optus) bir araya getiren bir taahhüt olarak da dikkat çekiyor. OPPO, 5G özellikli bir akıllı telefon ürettiği gibi yılın ilerleyen dönemlerinde ortaklarıyla birlikte bir 5G ağını başlatan ilk akıllı telefon sağlayıcılarından biri olacak.OPPO'nun, iki hafta önce Zürih'te 5G ağını başlatan Swisscom'un desteğiyle ilk Reno 5G modelini tanıtması doğal bir gelişme oldu. Avrupa lansmanı etkinliği sırasında OPPO; 5G Cloud Gaming, çok oyunculu AR/VR oyun, yüksek hız/düşük gecikmeli indirme ve yükleme gösterimi dahil olmak üzere Reno akıllı telefonlarındaki diğer 5G uygulama senaryolarını da sergiledi. Reno serisi, OPPO’nun global garanti hizmeti kapsamında olacak.



