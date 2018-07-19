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ORAN Kalkınma Ajansı'ndan 11 milyon liralık destek

- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, mali destek programında destek almaya hak kazanan projelere 11 milyon liradan fazla destek sağlayacak

ORAN Kalkınma Ajansı'ndan 11 milyon liralık destek

YOZGAT (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı, "kentsel sosyal altyapının iyileştirilmesi", "yeni ve yenilebilir tarım uygulamaları" mali destek programında destek almaya hak kazanan projelere 11 milyon liradan fazla destek sağlayacak.

ORAN Kalkınma Ajansı temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, Yozgat Valiliği toplantı salonunda, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sivas Valisi Davut Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, belediye başkanları ile ticaret ve sanayi odaları başkanlarının katılımıyla yapıldı.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Yozgat Valisi Yurtnaç, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

2017 yıl mali destek programlarının değerlendirme süreçlerinin tamamlandığını belirten Yurtnaç, "30 Mayıs tarihli yönetim kurulu toplantısı ile kamu kurumlarına yönelik olan 'kentsel sosyal altyapının iyileştirilmesi' ile 'yeni ve yenilebilir tarım uygulamaları' mali destek programında destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle sözleşmeler imzalanmış olup bu iki program ile bölgemize 11 milyon liradan fazla destek Ajans tarafından sağlanacaktır." dedi.

KOBİ'lere yönelik "endüstriyel gelişim ve verimlilik" mali destek programının da firmalara 10 milyon lira kazandıracağını belirten Yurtnaç, her 3 program sonucunda bölgeye eş finansmanlar ile beraber 35 milyon lira civarında yatırım yapılmış olacağını kaydetti.

Bölgede 3 ilin turistik olarak tanıtımına önem verdiklerini dile getiren Yurtnaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ilde 10 tarihi mekanın videoları çekilecek. Sivas'ın çekimleri tamamlanırken, Kayseri ve Yozgat'ın çekimleri ağustos sonunda tamamlanacak. Cazibe merkezleri destekleme programında bölgemizden Sivas yer almaktadır. Bu kapsamda Gök Medrese'nin 'Keşşaf Medeniyet Müzesi' olması için sunulan proje fikri kabul edilmiş, fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Fizibilite sonrası proje için 5 milyon lira desteğin alınması planlanmaktadır."

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ORAN Kalkınma AjansıTemmuz AyıYozgat
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