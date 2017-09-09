Ördek Gölü dört mevsim güzel

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde bulunan Ördek Gölü, sonbahar mevsimiyle birlikte bir başka güzelliğe büründü.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan göl, 4 mevsim boyunca angıtlara, yabani ördeklere ve birçok kuş türüne barınma ve üreme imkanı sağlıyor.

Sonbaharın gelmesiyle büyüyen yavrularına yüzmeyi, beslenmeyi öğreten anaç ördeklerin göl üzerindeki görüntüleri ise izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

Göl yakınında bulunan balık çiftliğinde çalışan Kasım Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğal güzellikleriyle, yaban hayatıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde yerlerinden olduğunu söyledi.

Ördek Gölü'nün yaban kuşlarıyla her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Gündüz, "Yaklaşık 2 ay önce yumurtalarından çıkan ördek yavruları yüzme, beslenme ve uçma eğitimlerini alarak büyümeye başladılar. Bizler de onların barınmasına yardımcı oluyoruz. Kaçak avcılardan koruyoruz. Şu anda ördekler hem besleniyor, hem uçuyor hem de yüzmenin keyfini yaşıyor." dedi.

Öte yandan, ördeklerin gün batımında gölde dolaşmaları adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.