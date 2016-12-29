"Ordu-Giresun Havalimanı bölgenin kaderini değiştirdi"

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Bu havalimanı dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise ilk denize dolgu havalimanı. Tamamı Türk mühendislerin eseri olan havalimanımızla ne kadar gurur duysak az." dedi.

Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana 1 milyon yolcu kapasitesine ulaştığını söyledi.

Havalimanından günlük 20 seferin düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, "Ordu-Giresun Havalimanı kısa süre içerisinde bölgemizin de kaderini değiştirdi. Gerek Ordu'dan gerekse Giresun'dan binlerce yolcu bu havalimanını kullanarak sevdiklerine kavuşuyor." diye konuştu.

Yılmaz, havalimanının temeli atıldığında bazı çevrelerce eleştirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu havalimanı dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise ilk denize dolgu havalimanı. Tamamı Türk mühendislerin eseri olan havalimanımızla ne kadar gurur duysak az. Havalimanı kısa süre içerisinde bölgemizin de kaderini değiştirdi. İki ilin 50 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Yılmaz, 2017 yılında havalimanını kullanan yolcu sayısında artış olacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Bunda, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın mart ayında tadilata girmesi de etkili olacak. Biz bu konuda tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ordu-Giresun Havalimanı altyapı itibarıyla yaşanacak yoğunluğa hazırdır." ifadesini kullandı.



