ORDU (AA) - Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sisin, görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'e yapılması planlanan 10 sefer karşılıklı iptal edildi.
Olumsuz hava nedeniyle bazı uçakların Trabzon Havalimanına da yönlendirildiği öğrenilirken, sisin etkisini azaltmasının ardından, seferlerin normale döneceği belirtildi.