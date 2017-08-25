Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi ORDU (AA) - Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'nda bazı seferler iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün başlayan ve gece saatlerinde...

25 Ağustos 2017 Cuma 14:24