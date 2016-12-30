ORDU (AA) - Ordu-Giresun Havalimanı'nda "bir milyonuncu yolcu" için karşılama töreni düzenlendi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2011'de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015'te açılan Türkiye'nin önemli projelerinden Ordu-Giresun Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısı bir milyona ulaştı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda, "bir milyonuncu yolcu" için tören gerçekleştirildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'na özel bir havayolu şirketinden aldığı biletle "bir milyonuncu yolcu" olarak gelen Zerrin Gül Çolak'ı (19) Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile havalimanı yetkilileri karşıladı.

Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa sürede 1 milyon yolcu kapasitesine ulaşan havalimanının gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Her geçen gün yolcu sayısı artan bir havalimanına sahibiz. Özellikle Ordu ve Giresunlu vatandaşlarımız buraya yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Yolcu Çolak'ı tebrik eden Türker, "İnşallah havalimanı 2017 yılında da 2 milyona ulaşır. Beklentimiz bu yönde." diye konuştu.

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ise havalimanını bölgelerine kazandıran herkese teşekkür ederek, "Ordu-Giresun Havalimanı sayesinde isteyen herkes yakınlarına çok kısa sürede kavuşuyor. Böyle devasa bir projeyi ilimize ve ülkemize kazandıran herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Çiçeklerle karşılanan Çolak ise hiç böyle bir şey beklemediğini dile getirerek, "Çok şaşırdım ve ayrıca da çok mutluyum. İstanbul'da çalışıyorum. Bir süre önce ailemi görmek için Giresun'a gelmiştim. Geri dönüşte 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrendim. Güzel bir duyguymuş." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Çolak'a Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri tarafından ücretsiz bilet ile uçak maketi hediye edildi.



