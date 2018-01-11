"Ordu, Karadeniz-Akdeniz Yolu ile çağ atlayacak"

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, yapımı süren Karadeniz-Akdeniz Yolu ile ilgili, "Proje yaklaşık 1 milyar 300 liraya mal olacak. Karadeniz-Akdeniz Yolu, Ordu'ya sınıf, çağ atlatacak bir yol." dedi.

Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında ise projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz Yolu'na ilişkin çalışmaları da değerlendiren Yavuz, yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projede toplam 15,1 kilometre uzunluğunda 25 tünel bulunduğunu bildiren Yavuz, "Proje bittiğinde yaklaşık 1 milyar 300 liraya mal olacak. Karadeniz-Akdeniz Yolu, Ordu'ya sınıf, çağ atlatacak bir yol. Biz böyle bakıyoruz. Bu konuyla ilgili daha fazla ödenek tahsis edilmesi noktasında gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Heyelan gibi şartların yolda ek işlerin çıkmasına neden olduğuna dikkati çeken Yavuz, hükümetin de önem verdiği projeyi Ordu olarak takip ettiklerini dile getirdi.

Yavuz, ulaşımdaki yatırımların bitmesiyle kentte adeta devrim gerçekleşeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşaatlar devam ediyor. Bugün Ordu'da devam eden ulaşım projeleri 3,5 milyar lira. Zaten 5,5 milyar lira civarında yatırım yapıyoruz ve 3,5 milyar lirası ulaştırma sektörüne ait. Çok önemli bir yatırım yapıyoruz. Arkadaşlarımız da güzel çalışıyor. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İki yıl sonra göreceksiniz, inşallah bu şehir inanılmaz bir noktaya gelecek ama biraz daha sabretmemiz gerekecek."

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Karadeniz Akdeniz Yolu'nun 2019 yılının sonu, Ordu Çevre Yolu'nun ise 3 ay sonra tamamlanmasının planlandığını belirtti.



