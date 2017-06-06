Ordu merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

ORDU (AA) - Ordu merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, 1 Haziran'da Ordu, Giresun ve Samsun'da gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sorguları devam eden 21 şüpheli ise Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ordu Adliyesine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 20'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan aynı operasyon kapsamında 15 kişinin daha arandığı öğrenildi.