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Ordu merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

- Gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ordu merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

ORDU (AA) - Ordu merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Aralık 2017'de örgütün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında Ordu, Mersin, İstanbul, Balıkesir, Şırnak, Tunceli ve Kırklareli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ordu Adliyesi'ne götürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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