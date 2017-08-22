Ordu Üniversitesinden yerli domates üretimini artıracak proje

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesince (ODÜ) yerel domates çeşitlerinin üretiminin üst seviyelere taşınması amacıyla çalışma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce yürütülen çalışmada, Orta ve Doğu Karadeniz'den toplanan bazı yerel domates popülasyonları üzerinde araştırma yapıldığı belirtildi.

Araştırmada, yörenin yerel domates gen kaynaklarının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, üreticilerin yurt dışından alınan tohumları kullanmalarının önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu amaçla taze pazar ve sanayiye uygun çeşitlerin ortaya çıkarılması ve bölge ekolojisine uygun çeşitlerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldığına işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki domates üretim potansiyeli göz önüne alındığında, Karadeniz Bölgesi'nde üretilecek domates çeşitlerinin bir üst seviyeye taşınabilmesi için yapılacak çalışmaların artırılması, yetiştiriciliği artık yapılmayan yerel tohumların üretiminin yapılarak devamlılığının sağlanması ve çalışmalarda kullanılmak üzere gen bankalarında muhafaza edilmesine katkı sağlanması planlanıyor."

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Doğu Karadeniz'den toplanan farklı domates popülasyon ve genotiplerinde üretim yaparak, bölge için önemli genotip ve popülasyonların kentin ekolojik koşullarındaki adaptasyon yeteneklerini ortaya koymak ve bölgeye en uygun domates tohumu çeşitlerini belirlemeyi amaçladıklarını bildirdi.

Üniversite olarak bölgenin önemli tarımsal ürünleriyle ilgili bu tip bilimsel çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Yarılgaç, dünyada yaklaşık 160 milyon, Türkiye'de ise 12 milyon ton üretim değeri olan domates ve benzeri ürünlerle ilgili bilimsel çalışmalar ışığında, yerli tohumlarla üretimi artırarak ürünlerin gelecek nesillere sağlıklı aktarımını sağlama gayretinde olduklarını belirtti.



