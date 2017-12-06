Ordu'da ahır yangını: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan ahır yangınında 1 kişi öldü, 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Hayati Özata'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hayati Özata'nın oğlu Güçlü Özata (37), ahırdaki hayvanları kurtarmak isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Özata, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan yangında 15 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.











