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Ordu'da arazi kavgası: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü. İlçenin Kıranyağmuru Mahallesi'nde, Ayhan D. (60) ile akrabası olduğu öğrenilen Fatih T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı...

Ordu'da arazi kavgası: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

İlçenin Kıranyağmuru Mahallesi'nde, Ayhan D. (60) ile akrabası olduğu öğrenilen Fatih T. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan D, üzerinde bulunan tabancayla Fatih T'ye ateş etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fatih T'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Ayhan D. olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

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1 ölüArazi KavgasıOrdu
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