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Ordu'da arazi kavgası: 2 ölü

- Akkuş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlu yaşamını yitirdi

Ordu'da arazi kavgası: 2 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağyolu Mahallesi'nde, İbrahim Varlı arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusu ve aynı zamanda akrabaları olan Üzeyir Şahin (55) ve oğlu Mustafa Şahin (22) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim Varlı, tabancayla Üzeyir ve Mustafa Şahin'i vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İbrahim Varlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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AkkuşAraziKavgaOrdu
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