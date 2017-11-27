Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren Nurettin Doğanay İzzet Baysal Caddesi
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

- Olayla ilgili biri yabancı uyruklu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde K.A. (28) ile Şafak Şenel (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. üzerindeki bıçakla Şenel'i yaraladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şenel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şenel'in cesedi Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, K.A. ile olaya karıştığı iddia edilen taksi şoförü M.G. ve yabancı uyruklu A.M. adlı kadını gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1 ölüCinayetOrduŞafak Şenel
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5