Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

Ordu'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde cami avlusunda erkek cesedi bulundu. Aziziye Camisi'nin bahçesine gelen vatandaşlar, avludaki bankın önünde yerde hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu polis ve 112...

Ordu'da cami avlusunda erkek cesedi bulundu

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde cami avlusunda erkek cesedi bulundu.

Aziziye Camisi'nin bahçesine gelen vatandaşlar, avludaki bankın önünde yerde hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bu kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin 42 yaşındaki Aytekin Aksoy'a ait olduğu tespit edildi.

Aksoy'un cesedi, ambulansla Ordu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Aytekin Aksoy'un, son bir haftadır gece saatlerinde cami avlusundaki bankta yattığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvluCamiCeset
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5