Ordu'da cami yangını

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'ndeki Bük Cami'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm camiyi sarması üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Yangın sebebiyle 70 yıllık cami kullanılamaz hale gelirken minaresi de hasar gördü.
Mahalle Muhtarı Mustafa Ahçı, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirtti. Ahçı, "Caminin yeniden inşası için hemen çalışmalara başlayacağız. Bu konuda belediye ve kaymakamlıktan da gerekli desteği alarak mahalle sakinlerini mağdur etmeyeceğiz." dedi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.