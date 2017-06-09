Ordu'da çöp sorununa çevreci çözüm

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, il genelinde katı atık tesisleriyle ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gün içerisinde toplanan atığın yaklaşık 220 tonluk bölümünü Altınordu Mekanik Ayırma Tesisi'nde biriktirip, geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırarak, işliyoruz. Ünye ilçesine yapılacak tesis tamamlandığında ise il genelindeki tüm atıkları ayrıştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tamamında toplanan çöpün ayrıştırma işlemine tabi tutulacağını belirtti.

Yılmaz, "Gün içerisinde toplanan atığın yaklaşık 220 tonluk bölümünü Altınordu Mekanik Ayırma Tesisi'nde biriktirip, geri dönüşüm malzemelerini ayrıştırarak, işliyoruz. Ünye ilçesine yapılacak tesis tamamlandığında ise il genelindeki tüm atıkları ayrıştıracağız." diye konuştu.

Çaybaşı ilçesinde bulunan düzenli depolama sahasında tesis kurulum faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Yılmaz, "Çaybaşı Düzenli Depolama Sahamıza yapılacak sızıntı suyu arıtma tesisinin ve sabit tesislerin ikinci kısım yapım ihalesini 16 Mayıs’ta gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İlçelerde yapılacak 4 katı atık aktarma istasyonundan biri olan Ünye Aktarma Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun inşasının tamamlandığı bilgisini paylaşan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstasyonun devreye alınmasıyla beraber Ünye Akçay mevkisindeki çöp depolama sahasını kapatarak rehabilite edeceğiz. Diğer üç aktarma istasyonunun da yer teslimini yaptık. Zemin betonarme işlerinin tamamlanmasıyla birlikte çift boşaltmalı çelik konveyör bantlı aktarma istasyonunun montaj işlemlerine başlayacağız. 1,5 ay içerisinde inşaat çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz."

- Mekanik ayırma tesisi yapılacak



Yılmaz, Ünye'de yapılacak mekanik ayırma tesisi için de çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tesiste kullanılacak makinelerin ihalesi 23 Haziran tarihinde yapılacak ve tesis ve makinelerin kurulumu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ünye Mekanik Ayırma Tesisimizin işletmeye alınmasıyla ilimiz genelindeki tüm atıklar, aktarma istasyonları vasıtasıyla taşınarak bu tesisimizde işlenecek, geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırılacak ve Ünye Çimento Fabrikası'na ATY hammaddesi gönderilecek. Geriye kalan organik atıklar ise boyutlandırma ve homojenizasyon işlemlerinin ardından, nihai olarak bertaraf edilmek üzere, Çaybaşı ilçemizde kurulması planlanan biyometanizasyon ve biyokurutma tesisine gönderilecek."