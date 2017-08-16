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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 4 kişi yaralandı. Samsun'dan Ünye istikametine giden Hasan Kadıoğlu (28) yönetimindeki 59 RD 623 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolunda sürücüsü...

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ünye istikametine giden Hasan Kadıoğlu (28) yönetimindeki 59 RD 623 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Kadıoğlu ile aynı araçta bulunan Sıla (11), Emine (61) ve Hayrettin Yılmaz (54) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer sürücünün aracıyla olay yerini terk etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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