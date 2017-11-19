Ordu'da ırmağa düşen antrenör öldü

ORDU (AA) - Ordu'da ırmağa düşen wushu antrenörü Volkan Yıldırım hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte Altınordu ilçesindeki Melet Irmağına balık tutmaya giden Yıldırım, bir anlık dikkatsizlik sonucu ırmağa düştü.

Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiyeye haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler Yıldırım'ı düştüğü yerden çıkardı.

Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Yıldırım'ın kentte Wushu antrenörlüğü yaptığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







