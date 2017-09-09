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Ordu'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.Alınan bilgiye göre, Pelitliyatak Mahallesi Güzelbahçe mevkisindeki bahçede fındık toplayan Abdullah A. (45) ile yanına...

Ordu'da kardeşler arasında arazi kavgası: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Pelitliyatak Mahallesi Güzelbahçe mevkisindeki bahçede fındık toplayan Abdullah A. (45) ile yanına gelen ağabeyi Ali A. (60) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali A, tabancayla kardeşini öldürdü. Zanlı, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Abdullah A'nın, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşadığı ve fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.

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