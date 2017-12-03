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Ordu'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi ölü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Faruk Yanık'ın kullandığı 34 BG 6847 plakalı motosiklet, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi mevkisinde, Bahri Yüksel yönetimindeki...

Ordu'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi ölü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faruk Yanık'ın kullandığı 34 BG 6847 plakalı motosiklet, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi mevkisinde, Bahri Yüksel yönetimindeki 52 FF 021 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan Bahri Yüksel, Yadikar Yüksel, Mustafa Yüksel ve Taliye Yüksel yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan, motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.

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1 ölüKazaOrdu
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