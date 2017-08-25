Ordu'da ormanda kaybolan iki kişi

ORDU (AA) - Ordu'da ormanda mantar toplarken kaybolan ve ekipler tarafından bulunan iki kişiden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahraman Ceylan (75) ve Mevlüt Öztürk'ün (48) Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda yoğun sis nedeniyle orman içerisinde kaybolduklarını güvenlik güçlerine bildirdiği belirtildi.

İhbar üzerine 24 Ağustos Perşembe akşam saatlerinde kaybolan iki kişi için ilçe jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından arama çalışmasının başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sık ağaç ve bitki örtüsü ile kaplı ormanlık alanda, yağmur ve yoğun sis altında yürütülen arama çalışmaları sonucu; kayıp şahıslardan Mevlüt Öztürk'e bugün saat 14.00 itibarıyla, diğer kayıp şahıs Kahraman Ceylan'a ise saat 16.30 sularında ulaşılmıştır. Kayıp şahıslardan Kahraman Ceylan bulunduğunda sağlık durumunun iyi olmadığı, arama çalışmalarına katılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiştir."







