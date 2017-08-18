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Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahmut Karayel idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Taşarası Mahallesi'nde sürücünün direksiyon...

Ordu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Karayel idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Taşarası Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Karayel ile tarım aracında bulunan Muammer Özdemir ile Mustafa Özer yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Fatsa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Karayel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



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KazaPat PatTarım Aracı
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