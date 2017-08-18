Ordu'da tarım aracı devrildi: 12 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Çakır idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Aşağıbahçeler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücüyle tarım aracında bulunan işçilerden Merve Şirin, Hanife Ozan, Nihal Yılmaz, Safiye İris, Merve Çevik, Fatma Çelik, Hacı Ses, Ayşe Ses, Emine Berli, Serap Kısmetçi ve Serhat Kısmetçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.