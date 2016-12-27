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Ordu'da tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ünye'den Ordu istikametine giden Ferhat Öztaş idaresindeki 06 SAR 84 plakalı tır, Dolunay...

Ordu'da tır otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye'den Ordu istikametine giden Ferhat Öztaş idaresindeki 06 SAR 84 plakalı tır, Dolunay Kavşağı'nda Mehmet Erişmiş yönetimindeki 52 EP 765 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Erişmiş ve aynı araçtaki Döndü, Mustafa ve Sebahat Erişmiş yaralandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslar ile ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sebahat Erişmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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