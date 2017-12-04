Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Vergi uzmanı Ahmet Karabıyık ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz

Ordu'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'da, kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı. Alınan bilgiye göre, Zeki Demir yönetimindeki 52 DP 322 plakalı kamyonet, Altınordu ilçesi Eskipazar...

Ordu'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'da, kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Demir yönetimindeki 52 DP 322 plakalı kamyonet, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi mevkisinde, Ertan Bordanacı idaresindeki 52 FC 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Demir ve Bordanacı ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Taliye Bordanacı, Birgül Bordanacı ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.

112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeki Demir, Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ordu-Ulubey Karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OrduTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5