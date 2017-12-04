Ordu'da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'da, kamyonetin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki Demir yönetimindeki 52 DP 322 plakalı kamyonet, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi mevkisinde, Ertan Bordanacı idaresindeki 52 FC 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Demir ve Bordanacı ile birlikte hafif ticari araçta bulunan Taliye Bordanacı, Birgül Bordanacı ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.

112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zeki Demir, Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ordu-Ulubey Karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.