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Ordu'daki kaza anı güvenlik kamerasında

- Fatsa ilçesinde kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'daki kaza anı güvenlik kamerasında

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine giden Kubilay Öz idaresindeki 19 EH 476 plakalı kamyon, aynı yönde giden Şenol Baş yönetimindeki 52 NA 304 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpma sonrası takla atan otomobil aydınlatma direğine vurdu. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Şenol Baş ve Şadi Baş, yaralandı.

Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


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Güvenlik KamerasıKazaOrdu
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