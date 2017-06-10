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Ordu'daki silahlı kavga

ORDU (AA) - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Recep Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.Çakır’ın cenazesi, Köklük Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Köklük Merkez Camisine getirildi....

Ordu'daki silahlı kavga

ORDU (AA) - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Recep Çakır'ın cenazesi toprağa verildi.

Çakır’ın cenazesi, Köklük Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Köklük Merkez Camisine getirildi. Cenaze, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

AK Parti Çaybaşı İlçe Başkanı Hüseyin Coşkun da törene katılarak aileye başsağlığı diledi.

Köklük Mahallesi'nde Recep ve Turgut Çakır kardeşler ile komşuları Sinan ve Kenan A. kardeşler arasında çıkan kavgada Sinan ve Kenan A. tabancayla ateş açmış, Recep ve Turgut Çakır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan kardeşlerden ağır yaralanan Recep Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından Sinan ve Kenan kardeşler ile babaları Mustafa A, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Her iki ailenin uzun süredir yol nedeniyle kavgalı olduğu, bu durumu mahkemeye taşıdıkları belirtilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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