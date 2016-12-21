Ordulu muhtarlardan “Terörün karşısında, devletimizin yanındayız“

ORDU (AA) - Ordu'da muhtarlar, İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarına "Terörün karşısında, devletimizin yanındayız" yürüyüşü ile tepki gösterdi.

Ordu Muhtarlar Federasyonu ve Altınordu Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen yürüyüşe, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Garnizon Komutan Albay Sedat Sarıkaya, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ve çok sayıda muhtar katıldı.

Altınordu ilçesi Düz Mahalle Sırrıpaşa Caddesi'nde başlayan yürüyüş sırasında, muhtarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk-Kürt kardeştir, huzuru bozan kalleştir", "Polis ve askere uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Balkanlıoğlu, Türkiye'nin üzerinde çok büyük oyunlar oynandığına dikkati çekerek, "Suriye ve Irak'taki olayları görüyorsunuz. Bunların hepsi Türkiye'ye dönük bir oyunun parçası. Maksat Türk insanını bölmek, parçalamak, güçsüz düşürmek ve bölgede istikrar unsuru olan devletimize ve hükümetimize zarar vermek." dedi.

Bu işin arkasında dış güçlerin olduğunu vurgulayan Balkanlıoğlu, "15 Temmuz olaylarını hafızalarımızda daha yeni idrak ettik. Milletçe de bundan büyük dersler çıkardık. En son Rus büyükelçisini haince öldürdüler. Burada maksat Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak. Milletimizin basireti inşallah bunu yenecektir. Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, birbirimize kenetlendiğimiz sürece bu oyuncuların, bu figüranların oyunları hiçbir zaman başarıya ulaşamayacaktır. Biz haklıyız, Allah bizimle inşallah." diye konuştu.

Muhtarları yaptıkları yürüyüşten dolayı kutlayan Balkanlıoğlu, herkesin teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi.

Muhtarlar adına konuşan Yaşar Temel ise düzenledikleri yürüyüşe Ordu'nun 20 ilçesinden muhtarların katıldığını belirterek, "Her zaman terörün karşında olacağız ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hainler, bizler birlik ve beraber içerisinde olduğumuz sürece emellerine ulaşamayacak." dedi.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunan muhtarlar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.



