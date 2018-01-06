SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "Gelişmiş ülkeler kadavradan organ naklinde ilk sıralarda yer alırken, Türkiye canlıdan canlıya organ naklinde dünyada ikinci sırada bulunuyor. Organ nakli konusunda başarılı olduğumuzu söylemek için kadavradan nakil sayımızın fazla olması gerekmektedir." dedi.

Yakupoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de organ bağışı ile ilgili yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının son dönemde duyarlılığı artırdığını söyledi.

Organ bağışının herkesi yakından ilgilendirdiğini, çünkü bir gün organ bağışına ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan Yakupoğlu, buna karşın Türkiye'de henüz yeterli bağışçı sayısına ulaşılamadığını belirtti.

- Gerçek başarı "kadavradan nakil artarsa" gerçekleşecek

Türkiye'de yeteri kadar bağış yapılmamasının organ nakli konusundaki en önemli sorun olduğunu dile getiren Yakupoğlu, "Gelişmiş ülkeler kadavradan organ naklinde ilk sıralarda yer alırken, Türkiye canlıdan canlıya organ naklinde dünyada ikinci sırada bulunuyor. Organ nakli konusunda başarılı olduğumuzu söylemek için kadavradan nakil sayımızın fazla olması gerekmektedir." diye konuştu.

Yakupoğlu, Karadeniz Bölgesi'nde en fazla nakil yapılan merkezin Samsun olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bölgemizde son 7 yılda 60 bin kişiye organ nakli ile ilgili eğitim verdik. Bilgilendirme, bilinçlenmeyi sağladı. Bu nedenle eğitimlerin artırılması önem taşıyor. Bugün ülkemizde 21 bin 847 kişi böbrek, 65 kişi akciğer, 2 bin 112 kişi karaciğer, 951 kişi kalp, 280 kişi de pankreas nakli bekliyor. Ayrıca bağırsak, kol, ayak bekleyen hastalarımız da bulunuyor. Yani 25 binin üzerinde organ nakli bekleyen hastamız var. Böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, pankreas gibi organlar, kalp kapağı, kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokular ülkemizde başarıyla nakledilebiliyor. Bunun için insanlarımızın daha duyarlı olması gerekir."

Organ bulamadığı için her yıl yaklaşık iki bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Yakupoğlu, insanları yaşamda tutmak için duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Yakupoğlu, Türkiye'de de en fazla nakil yapan merkez olduklarına işaret ederek, "2017 yılında 58 nakil gerçekleştirdik. Bunların 37'si kadavradan, 21'i canlı vericilerden yapıldı. OMÜ'de kapalı yöntemle böbrek naklini de gerçekleştiriyoruz. Laparoskopik yöntemle nakil yapan dünyadaki sayılı merkezlerinden biriyiz. Özellikle kadınlara doğum kanalından girerek ameliyat kesiği olmadan böbrek nakli yapıyoruz." ifadelerini kullandı.