Organ nakliyle sağlığına kavuşanlar yeni yıl pastası kesti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'nde yapılan organ nakliyle sağlığına kavuşan hastalar, doktorlarıyla yılbaşı pastası kesti.

ÇOMÜ Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2015 yılında hizmete geçen Organ Nakil Merkezi Biriminde, 3 yılda 30 hasta organ nakliyle yeniden hayata tutundu. Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ve ekibinin yanı sıra Hastane Başhekimi Prof. Dr. Okan Akdur'un katıldığı etkinlikte, 21 hastayla yeni yıl kutlaması yapıldı.

Organ nakli olan hastalar, farkındalık yaratmak için "İnsanların Hayatlarını Kurtarmak Sizin Elinizde", "Organ Bağışla Sen de Hayat Kurtar", "Organ Bağışı Hayat Bağışıdır", "Umudunu Kaybedenlere Umut Ol" ve "Bağışlanan Organ Filizlenen Candır" yazılı dövizler taşıdı.

Doç. Dr. Alan, organ nakil merkezinde gerçekleştirdikleri nakil sonrası hastalarla yeni yılı kutladıklarını söyledi.

"Hastalarla yeni yılda yeni organlarıyla yeni bir hayat geçirmelerini dilemek için bir araya geldik" diyen Alan, hastalar ile aile gibi olduklarını belirtti.

Bu etkinliği her yıl düzenli bir şekilde yapmayı planladıklarını aktaran Alan, şunları kaydetti:

"Merkezimiz 2015 yılında faaliyete geçti. 2016 yılına kadar faaliyetlerine aralıksız devam etti. 2016'dan sonra 8 ay duraksama dönemi geçirdi. Sonrasında yeni ekipler tekrar ameliyatlara başladı. Bu süre zarfında 30 hastamıza böbrek nakli işlemi gerçekleştirdik. Bir hastamız dışında hastalarımızın böbrek fonksiyonları gayet iyi. Yani yüzde 95'in üzerinde başarı oranımız var. Bu da Türkiye koşullarında oldukça yüksek bir başarıdır."

Halil Özcan ise 7 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini belirterek, "Su içemiyordum. 4 saat bağlı kaldığımız makine bizi yoruyordu. ÇOMÜ'ye organ nakli için başvuru yaptım. Şanslıydım 1,5-2 ay içinde organ nakli oldum. Nakil olacağımı rüyamda görmüştüm. Allah bize nasip etti. Şu anda rahat rahat su içebiliyorum. Hemodiyaliz olayı bitti. Rahatladım. ÇOMÜ Organ nakli ekibinin hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Selami Bostancı da "Tansiyon hastalığı yüzünden böbreğim iflas etti. 2 yıldır diyalize giriyordum. 8 Aralık Cuma günü başarılı bir organ nakli geçirdim. Yeniden doğmuş gibi oldum. Çok mutluyum." diye konuştu.