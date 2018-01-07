"Organize polisi" suç örgütlerine geçit vermedi

İSTANBUL (AA) - HALİL DEMİR - İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 236 operasyonda gözaltına alınan bin 582 şüpheliden 616'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde FETÖ ve organize suç örgütü faaliyetleri başta olmak üzere suçun engellenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, "Organize Şube" ekiplerince, 2017'de 148'i FETÖ'ye, 22'si organize suç örgütlerine, 28'i organize silah kaçakçılarına, 2'si tehlikeli madde kaçakçılarına ve 36'sı çeşitli suç örgütlerine olmak üzere 236 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, FETÖ'den 850, organize suç örgütlerinden 348 kişi gözaltına alınırken, ayrıca organize silah kaçakçılığından 100, tehlikeli madde kaçakçılığından 5 ve çeşitli suçlardan 279 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 397'si FETÖ'den, 145'i organize suç örgütü üyeliğinden, 35'i organize silah kaçakçılığından ve 39'u diğer suçlardan olmak üzere 616 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 253 tabanca, 20 kurusıkı tabanca, 23 uzun namlulu silah, 20 anahtarlık görünümlü suikast silahı, 66 av tüfeği, 327 yedek şarjör, 11 el bombası, 2 lav silahı ve 16 bin 305 mermi ele geçirildi.

- FETÖ operasyonları

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik 6 Ocak 2017'de yapılan operasyonda, İstanbul'daki polis okullarında "ağabeylik" yaptıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan, 27'si emniyet personeli 70 kişiden 32'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinden 95'i gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 24 Şubat'ta İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski 1. ve 3. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 emniyet personeli yakalandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik 26 Nisan'da yapılan Ankara merkezli operasyon kapsamında İstanbul'da haklarında gözaltı kararı bulunan 390 kişiden 200'ü gözaltına alındı.



FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik 10 Temmuz'da İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 105 kişiden 68'i yakalandı.

- İrtegün ve Çatkıç da gözaltına alındı

Futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 28 Temmuz'da gözaltına alındı. Organize polisi, eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ı da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle 28 Ağustos'ta gözaltına aldı.

İstanbul merkezli 3 ilde 12 Eylül'de FETÖ'ye yönelik operasyonda, başkalarının adına aldıkları telefon hatlarına "ByLock" yükleyerek örgüt içi haberleşmede kullandıkları tespit edilen 12 kişi yakalandı.

İstanbul merkezli 8 ilde 3 Ekim'de yapılan operasyonda, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheliden 67'si gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde 16 Kasım'da düzenledikleri operasyonda, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin kardeşi Selda Özdemir, oğlu Faruk Serdar Köse, eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç, eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Osman Özgür Açıkgöz'ün eşi Zeliha Özlem Açıkgöz, istihbarat şubede kısım amirliği yapan eski Başkomiser Abdülhalim Sönmez'in eşi Neslihan Sönmez, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amiri Ayhan Arıkanoğlu'nun eşi Ayşe Arıkanoğlu ile Nurcan Kunt'u gözaltına aldı.

FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 17 Kasım'da yapılan operasyonda, eski futbolcu Zafer Biryol gözaltına alındı. Biryol'un, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'daki hesabına 675 bin lira yatırdığı belirtildi.

- Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, para karşılığı ipotek ettikleri 148 gayrimenkulü silah zoruyla devraldıkları ve sahibine paralarını ödemedikleri iddia edilen 16 kişi yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Nisan'da İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda Fırat Delibaş liderliğindeki 27 suç örgütü üyesi gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda, 5 kişinin öldürülmesi ve 6 kişinin yaralanması olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne çalıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 2 kalaşnikof, 4 tabanca, 120 mermi, 1 el bombası, 3 çelik yelek, 2 yüz maskesi, 1 araç takip cihazı, 2 sahte plaka, 1 sahte sürücü belgesi, 1 sahte kimlik ve 1 sahte plaka takılı araç ele geçirildi.

- Lav silahı bulundu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle, 17 Mayıs'ta Beykoz'da düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü lideri Sedat Şahin gözaltına alındı. Aramalarda, 2 lav silahı, 9 kalaşnikof, 20 tabanca ve 1 çuval mermi bulundu.

Bahçelievler'de 2 Kasım'da bir alışveriş merkezinde "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı. Aramalarda, 9 silah ile çok sayıda yedek şarjör ve mermi ele geçirildi.

Organize polisi, İstanbul'da 16 Aralık'ta düzenlediği operasyonda, silah tehdidiyle senet imzalattırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddia edilen 9 kişiyi yakaladı.

- Silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar

Sarıyer'de 10 Şubat'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 3 kalaşnikof, 4 yedek şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Eyüp'te 24 Şubat'ta yapılan operasyonda, 17 anahtarlık görünümlü suikast silahı, 9 pompalı tüfek, 8 tabanca, 1 el bombası ve 536 mermiye el konuldu.

Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 2 Mart'ta silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, el yapımı 36 tabanca, 43 şarjör ve 51 mermi bulundu.

Ekipler, 10 Mart'ta 17 ilçede 31 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda, 9 tabanca, 24 şarjör, 1 tambur, 1 çelik yelek ve 634 mermi ele geçirdi.

Silivri'de 14 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, 10 tabanca, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri, 642 mermi ve 1 polis kanalı yüklü telsiz bulundu.

İstanbul merkezli 11 ilde 23 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, 87 tabanca, 22 av tüfeği, 5 susturucu, 2 tabanca lazeri ele geçirildi.

- Dikkati çeken diğer operasyonlar

Kentte, 10 Mart'ta yapılan operasyonda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi çeşitli saldırılar düzenleyerek toplumsal infial uyandırmayı hedefledikleri iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı, aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 30 mermi, 60 gaz maskesi, 59 gaz maskesi filtresi, 4 gece görüş dürbünü, 1 mont görünümlü çelik yelek bulundu.

İstanbul'da 24 Temmuz'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamyon ve mikserlerin ağır tonajlı yük taşımalarına ve yasak olan saatlerde trafiğe çıkmalarına izin verdiği öne sürülen 79 trafik polisinin de aralarında bulunduğu 148 kişi gözaltına alındı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın 18 Temmuz 2016'da öldürülmesiyle ilgili 10 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da 8 Kasım'da, bir miktar kimyasal tozu, uranyum olduğunu söyleyerek satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te 1 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Suriye üzerinden yurda sokulduğu belirlenen ve tarihi surlara saklanan 123 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.