Organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - "Nurişler" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "yağma", "tehdit", "gasp", "soygun", "parada sahtecilik" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 9 araması bulunan ve "Nurişler" olarak bilinen organize suç örgütünü elebaşı Nuri Ergin'in oğlu olduğu belirtilen Nurettin Ergin'in yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Ergin'i Fatih'te düzenlenen operasyonla dün gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 17 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen Nurettin Ergin, tutuklandı.